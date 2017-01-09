Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин был прооперирован в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
В «Сатириконе» сообщили, что народного артиста России прооперировали после серьезной мышечной травмы. Райкин проходит реабилитацию в стационаре, добавили в пресс-службе. Спектакли с его участием, которые должны были состояться в январе, будут заменены на другие, передает Лента.ру.
30 декабря худрука экстренно госпитализировали в Москве. Актера доставили в институт имени Склифосовского на машине скорой помощи.
Райкин был прооперирован в Тобольске в конце декабря из-за того, что он травмировал ногу на репетиции. После операции актер вышел на сцену и сыграл в моноспектакле «Своим голосом», уточнил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев.
Константин Райкин — сын актера и руководителя Ленинградского театра миниатюр Аркадия Райкина. С 1988 года он возглавляет московский театр «Сатирикон».
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