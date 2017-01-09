У некоторых жителей Кишинева замерзли водомеры

Примерно 60 столичным потребителям потребовалась помощь специалистов из АО "Apă-Canal Chişinău" для размораживания вводов водопровода и счётчиков воды, пострадавших из-за низких температур.

В своём пресс-релизе предприятие отмечает, что, несмотря на рекомендации и предупреждения, за последние три дня в Кишинёве было зафиксировано 44 случая замерзания водомеров и 13 случаев промерзания водопроводных вводов, передаёт IPN.



Поставщик напоминает потребителям о необходимости принимать меры для защиты от мороза и обеспечения физической целостности колодца с водомером, самого счётчика воды и подвалов многоквартирных домов. Специалисты рекомендуют потребителям соблюдать при строительстве глубину заложения труб и в дальнейшем эксплуатировать их надлежащим образом, осуществлять правильную теплоизоляцию счётчиков холодной воды.



Поставщик также напоминает управляющим многоквартирными домами о необходимости надлежащей теплоизоляции смотровых люков, внутридомовых канализационных сетей и водопроводных вводов зданий. Во избежание аварий и ненужных расходов поставщик рекомендует изолировать водопроводные вводы и водомеры специальными материалами, оставляя открытым только табло для считывания данных о потреблении воды. Кроме того, крышка колодца со счётчиком должна закрываться максимально плотно.



Специалисты из "Apă-Canal Chişinău" подчёркивают, что если эти условия не будут соблюдены, и оборудование замёрзнет, то в дальнейшем оказание услуг водоснабжения будет приостановлено. Согласно действующему законодательству, потребители обязаны обеспечить теплоизоляцию мест размещения оборудования, измеряющего потребление воды, чтобы не допустить замерзание счётчиков, установленных на водопроводных вводах зданий.