Григорий Карамалак объявлен в международный розыск

Интерпол объявил криминального авторитета Григория Карамалака в международный розыск. Вора в законе по кличке "Болгар" обвиняет в ряде преступлений, совершенных в конце 90-х годов.

Его разыскивают за шантаж, покушения на убийство и бандитизм. Два года назад дело Карамалака незаконно передали в Россию, где "Болгара" оправдали.

СМИ неоднократно сообщали о дружбе между криминальным авторитетом Григорием Карамалаком и лидером политформирования "Наша партия" Ренато Усатым. В прессе появлялись также их общие фотографии.