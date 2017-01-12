В Приднестровье задержан мужчина, который признался что был наемником и воевал в Донецке

Офицеры Службы информации и безопасности и прокуроры на 72 часа задержали жителя приднестровского региона, который принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне сепаратистов.

32-летний мужчина признался, что был наемником и воевал в Донецке. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Накануне также задержали жителя Молдовы за пропаганду джихада. Два последних года он размещал в социальных сетях фотоизображения оружия и боеприпасов с символикой одной из террористических группировок, действующих на территории Сирии, а также подстрекал к проведению терактов.

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