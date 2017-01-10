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В Афинах совершено вооруженное нападение на полицейский спецназ
// фото: Reuters
11:54, 10 Jan 2017
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В центре Афин совершено вооруженное нападение на подразделение спецназа полиции, охранявшее штаб-квартиру партии ПАСОК. В результате один сотрудник органов правопорядка получил ранение, передает во вторник, 10 января, Афинское агентство новостей.

Нападавший с близкого расстояния три раза выстрелил в автобус полицейского спецназа, заступившего на дежурство. Инцидент произошел в 06:18 по местному времени (07:18 мск).

Сообщается, что две пули попали в лобовое стекло, еще одна — в стену здания. Полицейский был ранен осколками в живот и бедро. Его доставили в больницу, пишет "Лента.Ру".

По информации агентства, злоумышленник скрылся в районе Экзархия, где расположены многие анархистские организации. Полиция разыскивает стрелявшего. В настоящее время выясняется, действовал ли он в одиночку или же у него были сообщники.

Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) является партией левоцентристского толка. Основанная в 1974 году, она неоднократно становилась правящей. Однако в последние годы партия утратила популярность. На последних выборах 25 января 2015 года ПАСОК получила 4,68 процента голосов.




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