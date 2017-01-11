Остатки древнего замка обнаружены в Антарктике

Снимки трехмерной камеры Google Earth в Антарктиде показали руины древних строений. По предположениям ученых, они могут оказаться бывшей крепостью.

Специалисты рассмотрели на фотографиях симметричные сооружения на материке, они напоминают развалины средневекового замка. Исходя из этого, ученые предположили, что в Антарктиде могли высаживаться эскадроны, сообщает МИР24.

Ранее один из пользователей Сети также нашел в Антарктиде нечто похожее на древний город. Он исследовал архивы GoogleEarth от 2011 года и обнаружил на фотографии необычный горный массив. Автор Degteryov Valentin заявил, что горный массив появился на свет в результате сильной вулканической активности в районе Антарктиды.