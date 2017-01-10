Парламент Венесуэлы признал президента Мадуро "покинувшим пост"

Контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы (Национальная ассамблея) в понедельник одобрил резолюцию, согласно которой президент страны Николас Мадуро признан "покинувшим свой пост".

Решение, как ожидается, будет носить скорее символический характер и вряд ли окажет реальное влияние на политический кризис в стране, отмечает ВВС.

На фоне растущего недовольства населения на выборах в 2015 году оппозиции удалось получить большинство мест в парламенте, однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками Мадуро, успешно срывают любые законодательные инициативы парламента.



Депутаты Национальной ассамблеи уже безуспешно пытались начать в отношении президента судебный процесс, а также объявляли действия Мадуро государственным переворотом.



Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. В стране происходят регулярные отключения воды и света, не хватает продуктов питания и лекарств. МВФ оценивает годовую инфляцию в стране в 500%, называя ее самой большой в мире. Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его левой администрации.



В октябре правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Венесуэлы в игнорировании гуманитарного кризиса в стране и в недостаточных усилиях по восполнению острой нехватки продуктов питания и медикаментов.



Кроме того, власти страны строго наказывают тех, кто открыто говорит о нехватке еды и лекарств, в том числе работников системы здравоохранения, говорят правозащитники.