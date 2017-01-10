Через поле в больницу: спасатели помогли беременной женщине добраться до роддома

В Тараклийском районе спасатели помогли беременной вовремя добраться до роддома.

Трасса была заблокирована застрявшими в сугробах транспортными средствами и, чтобы довезти до роддома жительницу села Кортен, машина спасателей пустилась через поле. Дорогу им прокладывал трактор.



Женщина родила мальчика, которого назвали Артемом. Врачи говорят, что роды были легкими. Как отмечают спасатели, подобные ситуации случались и в прежние годы.

В Рождество по старому стилю в Тараклийский роддом спасатели доставили еще двоих беременных женщин.