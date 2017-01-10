Остаются закрытыми два КПП на границе с Украиной

Два пограничных пункта остаются закрытыми из-за погодных условий. С КПП Чадыр-Лунга1 и Чишмикёй транспорт перенаправляют на другие таможни.

Дороги с украинской стороны всё еще заблокированы из-за снежных заносов. Не работают и паромные переправы в Косэуцах, Сороках и Василкэу.



По информации Госадминистрации дорог, к этому часу все автомагистрали в стране расчищены. Минувшей ночью на трассах работали более трехсот дорожников и 118 снегоуборочных машин.



Спасатели вызволили минувшей ночью из сугробов пять автомобилей, в которых находились девять человек.