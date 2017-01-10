Почти семь миллиардов леев израсходовали за девять месяцев прошлого года жители Молдовы на покупку автотоплива. Это больше, чем годом ранее. Как отмечает Нацагентство по регулированию в энергетике, чаще всего покупали дизельное топливо.
Заправочные станции продали свыше 271 тысячи тонн дизельного топлива. Водители заплатили за него более трех миллиардов леев. Бензина купили почти 156 тысяч тонн почти на два с половиной миллиарда леев. Сжиженного газа приобрели почти сто тысяч тонн, на сумму более 800 миллионов леев.
Средняя цена на горючее была в 2016 году ниже, чем в 2015-ом. Литр солярки стоил примерно 13 леев, почти на три лея дешевле. Литр бензина в среднем продавали за 15 леев 60 банов, на лей 60 банов дешевле. Сжиженный газ подешевел примерно на лей 30 банов, и стоил в среднем 8,40.
По данным НАРЭ, в прошлом году увеличился импорт горючего. За девять месяцев в страну ввезли почти 400 тысяч тонн дизельного топлива, свыше 123 тысяч тонн бензина и почти 60 тысяч тонн сжиженного газа.
В Молдове зарегистрировано почти 1150 заправочных станций.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Не будьте неблагодарными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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РАК
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День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
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ДЕВА
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Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул