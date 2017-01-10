Миллиарды леев потратили на топливо молдавские водители за 10 месяцев прошлого года

Почти семь миллиардов леев израсходовали за девять месяцев прошлого года жители Молдовы на покупку автотоплива. Это больше, чем годом ранее. Как отмечает Нацагентство по регулированию в энергетике, чаще всего покупали дизельное топливо.

Заправочные станции продали свыше 271 тысячи тонн дизельного топлива. Водители заплатили за него более трех миллиардов леев. Бензина купили почти 156 тысяч тонн почти на два с половиной миллиарда леев. Сжиженного газа приобрели почти сто тысяч тонн, на сумму более 800 миллионов леев.

Средняя цена на горючее была в 2016 году ниже, чем в 2015-ом. Литр солярки стоил примерно 13 леев, почти на три лея дешевле. Литр бензина в среднем продавали за 15 леев 60 банов, на лей 60 банов дешевле. Сжиженный газ подешевел примерно на лей 30 банов, и стоил в среднем 8,40.

По данным НАРЭ, в прошлом году увеличился импорт горючего. За девять месяцев в страну ввезли почти 400 тысяч тонн дизельного топлива, свыше 123 тысяч тонн бензина и почти 60 тысяч тонн сжиженного газа.

В Молдове зарегистрировано почти 1150 заправочных станций.