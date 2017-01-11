"Самый тупой вызов": американец девять часов пытался достичь дна таблицы Excel

Блогер из США Хантер Хоббс на новогодних праздниках решил узнать, где находится дно таблицы Excel.

Ролик о том, как он развлекал себя во время этого занятия, молодой человек разместил на YouTube.

Хоббсу потребовалось больше девяти с половиной часов, чтобы достичь конца таблицы. Выяснилось, что она ограничена 1 048 576 строками, передает Лента.ру.

По признанию блогера, выяснять, какая строчка в Excel последняя, — «самый тупой вызов» в его жизни, однако кто-то все-таки должен был это сделать.