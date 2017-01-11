Business Insider раскрыл планы Apple

Корпорация Apple намеревается начать производство компонентов для дата-центров в городе Меса близ Финикса, штата Аризона. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на официальный документ Совета по зонам внешней торговли США.

В документе говорится, что Apple планирует использовать участок в Меса для создания высокотехнологичного производства, которое будет производить оборудование для дата-центров компании на территории США. Корпорация запрашивает у властей разрешения на сборку готовых продуктов, а также беспошлинный ввоз импортных материалов и компонентов.

«Эти продукты будут не для конечных пользователей, а для центров обработки данных, которые обеспечивают работу сервисов», — говорится в документе Apple. Как рассказал анонимный сотрудник Apple, все дата-центры компании, в том числе расположенные в Орегоне и Северной Каролине, осуществляют сборку оборудования самостоятельно.

Производственный корпус в Меса начал работу в 2013 году как дата-центр, обслуживающий облачные сервисы Apple. В завод было инвестировано более двух миллиардов долларов и на данный момент на предприятии работает более двух тысяч сотрудников, передает Лента.ру.