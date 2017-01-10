Кемеровская бабушка сломала позвонок, спускаясь по простыням на дискотеку

Жительница Новокузнецка (Кемеровская область) сломала позвонок, пытаясь спуститься с третьего этажа по простыням, чтобы пойти на дискотеку.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, вечером 9 января 49-летняя женщина отмечала рождение внучки и решила отправиться в кафе на танцы. Однако ее дочь забрала ключи и заперла новоиспеченную бабушку в квартире.

Выпившая женщина решила выбраться через окно. Она связала три простыни и начала спускаться по ним, но между вторым и первым этажом сорвалась и упала.

Как отмечается,женщина, несмотря на травму, дошла до кафе, которое оказалось закрыто. После этого она отправилась к другу, где ей стало плохо, передает Лента.ру.

Приехавшие по вызову медики диагностировали перелом одного из позвонков. Источник добавил, что женщина от госпитализации отказалась, а полиция провела проверку по факту произошедшего.