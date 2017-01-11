Российскому экс-милиционеру предъявлено обвинение в убийстве 47 женщин

Милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, осужденному на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, предъявлено обвинение еще по 25 эпизодам, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

"В совокупности осужденному Попкову предъявлено обвинение по 47 убийствам. Эта информация следователем по особо важным делам Евгением Карчевским была озвучена на заседании суда (по продлению срока ареста Попкову - прим.)", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе.

Приговор в отношении него не вступил в силу, следствие расследует новое дело, в связи чем Попков продолжает находиться под стражей в иркутском СИЗО. По данным источника в правоохранительных органах региона, сам Попков уже дал признательные показания по 59 убийствам.



В январе 2015 года экс-милиционер был осужден на пожизненное заключение за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двоих. Тогда же стало известно, что он может быть причастен еще примерно к 20 аналогичным преступлениям, по которым он написал явку с повинной. По данным гособвинения, о совершенных убийствах он рассказывал своим сокамерникам.



Убийства, в которых бывший милиционер был признан виновным, совершались в 1994-2000 годах. В вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов. Для установления подозреваемого было проверено порядка 30 тысяч человек.



В ряде случаев на месте преступления обнаруживали следы колес автомобиля "Нива". Правоохранительные органы проверяли всех проживающих в регионе владельцев машин этой марки. Так удалось выйти на след Попкова, который в это время работал в милиции, но уволился из органов внутренних дел в 1998 году.



Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Изначально он признался лишь в убийстве трех женщин, однако впоследствии следователям удалось доказать его причастность к остальным преступлениям.