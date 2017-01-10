Forbes: российские миллиардеры стали богаче на 29 млрд долларов после победы Трампа

Совокупное состояние российских миллиардеров возросло на $29 млрд после победы республиканца Дональда Трампа на всеобщих выборах в США 8 ноября прошлого года. Такие оценки приводит американский журнал Forbes.

На первое место издание ставит главу газовой компании "Новатэк" Леонида Михельсона, состояние которого после выборов в США увеличилось на $1,9 млрд, достигнув $18,2 млрд. В марте прошлого года Forbes оценивал состояние Михельсона в $14,4 млрд.



Издание также выделяет бизнесмена Геннадия Тимченко ("Новатэк"). С ноября 2016 года котировки акций "Новатэк" поднялись на 16%, таким образом стоимость доли предпринимателя в 23% в этой компании возросла на $1,8 млрд.



Журнал также называет совладельца "Сибура" Кирилла Шамалова, однако не приводит конкретных цифр, пишет ТАСС.



По данным издания Forbes, доходы российских миллиардеров за указанный срок оказались выше, чем у других богатейших граждан любой другой страны мира, исключая США.



В списках Forbes насчитывается в шесть раз больше обладателей миллиардных богатств в США, чем в РФ. В среднем, однако, каждый американский миллиардер разбогател на 2,8%, а каждый российский - на 7,1%.