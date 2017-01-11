Пилоты и стюардессы показали в соцсетях, как умеют отдыхать и работать

По хештегу #cabincrewlife в Instagram можно изучить образ жизни стюардесс и пилотов, которые частенько оставляют карьеру модели ради неба. В соцсетях они выкладывают гламурные соблазнительные снимки не только в интерьерах самолетов, но и на фоне экзотических пляжей.

К примеру, стюардесса «Аэрофлота» Виктория Трузанова публикует снимки из Израиля, Таиланда и Бали. На фотографиях Виктория часто в бикини, часто в одной из позиций йоги — девушка активно ее практикует, потому что это помогает ей справляться с нагрузками от перелетов. Помимо работы стюардессой девушка ведет программу на российском телеканале Music Box, передает Моя планета.

Ее коллега «по цеху», уроженка Мельбурна Джорджия Нильсен, которая работает на рейсах Emirates, признается, что, хотя есть и множество отрицательных сторон в работе бортпроводника, приятно иногда поужинать или пообедать в другом городе на другом конце планеты. Стюардесса Norwegian Airlines Рэйнам публикует в своем аккаунте фото с общими планами в бикини и селфи, передает The Daily Mail.

Кроме красивых девушек по хештегу можно найти и привлекательных мужчин. Например, бортпроводник британской Monarch Airlines Дэниэл Наджеро Смит подрабатывает фотомоделью, а бразильский летчик Хадсон Сэ привлекает легионы поклонниц своими интригующими снимками из кабины пилота.

Колумбийский летчик Таво с 21 000 подписчиков знаменит своей фактурой — наибольшее число лайков накапливается под его снимками топлес. Многие пилоты ранее были либо моделями, либо фитнесс-инструкторами, поэтому им определенно есть что показать.