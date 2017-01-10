Ким Кардашьян пытался ограбить личный водитель

Среди 17 человек, задержанных французской полицией по подозрению в ограблении американской телезвезды Ким Кардашьян, которое произошло в Париже в ночь на 3 октября 2016 года, оказался личный водитель супруги Канье Уэста. Власти предполагают, что именно шофер дал наводку грабителям.

Один из задержанных по делу Ким Кардашьян оказался сотрудником транспортной фирмы, который возил звезду по Парижу во время Недели моды в конце сентября – начале октября 2016 года, передает Вести.ру.

По данным следствия, именно этот неназванный мужчина сообщил грабителям, когда Кардашьян будет без личного телохранителя. Телеведущая отправила его сопровождать своих сестер Хлое и Кортни в один из парижских ночных клубов.

Среди задержанных по делу об ограблении жены Канье Уэста оказались не только напавшие на нее бандиты, но и те, кто собирался купить и перепродать отнятые у американки драгоценности.

Возраст подозреваемых составляет от 23 до 72 лет, по предварительным данным, на Кардашьян напади представители одной из парижских преступных группировок, а также выходцы из Алжира.

Ранее сообщалось, что стоимость отобранных у Кардашьян драгоценностей превышала 140 тысяч евро.