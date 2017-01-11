Требование властей Швейцарии об обязательном посещении ученицами-мусульманками уроков плавания, в которых участвуют школьники обоих полов, не нарушает свободу вероисповедания. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев иск семьи мусульман к властям Швейцарии.
Швейцарские власти, настаивая на совместном посещении уроков плавания мальчиками и девочками, цитирует BBC News решение суда, добиваются полного исполнения школьной программы и успешной интеграции детей в общество.
В ЕСПЧ обратились родители двух учениц одной из школ в Базеле. В 2008 году девочки, которым в тот момент было семь и девять лет, по религиозным соображениям не посещали совместные с другими учениками уроки плавания, проводившиеся в их школе.
Чиновники по делам образования и семьи сочли, что религиозные запреты не являются уважительной причиной для пропуска уроков, передает meduza.io.
Родители школьниц-мусульманок в течение нескольких лет пыталась оспорить решение властей в различных судебных инстанциях Швейцарии. Однако все их иски были отклонены.
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Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РАК
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Би-би-си, Сеул