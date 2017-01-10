Бюджет пополнился почти на 35 млн леев за счет налога на роскошное жилье

Доходы государственного бюджета за счет введения со второго полугодия 2016 года налога на роскошное жилье (поимущественного налога) увеличились почти на 35 млн леев.

Как сообщает Инфотаг со ссылкой на данные Государственной налоговой службы, до 25 декабря – крайнего срока уплаты налога с государством рассчитались 1 797 владельцев элитного жилья (оценочной стоимостью от 1,5 млн леев и площадью 120 квадратных метров и выше). Всего их – около 3 тыс. С таких плательщиков планировалось собрать 50 млн. леев.

Ставка поимущественного налога составляет 0,8% от стоимости объекта недвижимости. Плата производится по письменному извещению, направленному в адрес собственников территориальной налоговой инспекцией.

Большинство владельцев жилья, подпадающего под такой налог, проживает в Кишиневе (2 638), Бельцах (37) и Яловенском районе (23).

«Те, кто не оплатил в срок налог, будут оштрафованы. Размер штрафа составит 0,07% за каждый день просрочки или 25% в год», - заявил начальник Государственной налоговой службы Сергей Пушкуца.