Главы МИД Молдовы и Румынии скоро проведут встречу

Глава МИДЕИ Андрей Галбур договорился с новым министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану "встретиться в ближайшее время, чтобы продолжить дискуссии о роли внешнеполитических ведомств в расширении и углублении сотрудничества в различных областях".

Как сообщает Инфотаг, соответствующая договоренность была достигнута накануне в ходе телефонного разговора министров двух стран.

Галбур поздравил румынского коллегу с назначением на должность и пожелал успехов в работе. Главы МИД двух стран обменялись мнениями о перспективах развития молдавско-румынских отношений, выразив заинтересованность в диалоге между двумя странами на основе стратегического партнерства.

По словам молдавского министра, Молдове крайне важна поддержка со стороны Румынии в проведении реформ и модернизации РМ.