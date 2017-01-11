Влюбленный москвич украл "Памятник бухгалтеру" и подарил его своей девушке

Полиция Москвы задержала мужчину по подозрению в краже позолоченной статуи "Памятник бухгалтеру" из парка "Сокольники". По данным местного МВД, мужчина украл дорогую скульптуру, чтобы подарить своей девушке.

Преступник рассказал, что украл статую, так как его покорила её красота. Также он сообщил о намерении подарить похищенную скульптуру своей подруге. На вопрос о том, что символизирует объект кражи, мужчина ответил, что это какой-то "масонский прикол", связанный с деньгами, передает tjournal.ru.

О краже в отдел полиции сообщил представитель службы безопасности парка. Позднее работники правоохранительных органов задержали мужчину 32 лет неподалеку от парка, где произошло преступление. По факту нарушения завели уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

"Я к ней подхожу, и она на двух саморезах стоит. Меня вот это подкупило!", - заявил похититель статуи.

Статую "Памятник бухгалтеру" установили в парке "Сокольники" в июне 2014 года. Она изображает девушку с крыльями на спине и бухгалтерскими счётами в руках. Эксперты оценивают стоимость скульптуры в три миллиона рублей.