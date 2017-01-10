Гражданам 80 государств разрешили посещать Белоруссию без виз на срок не более пяти суток. Указ президента Александра Лукашенко опубликован на его сайте.
Согласно документу, Белоруссию без визы смогут посетить граждане США, Бразилии, Индонезии, Японии и 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, передает tjournal.ru.
"В первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнёры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии", - сообщила пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Иностранцы, прибывающие из России или собирающиеся туда улететь, не смогут воспользоваться безвизовым режимом. Рейсы между Белоруссией и РФ внутренние и пограничный контроль на них не распространяется.
Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии и Самоа белорусы выставили дополнительные требования. Перед поездкой в Белоруссию без визы придётся оформить многократную визу стран ЕС или Шенгенской зоны, получить отметку о въезде на их территорию и заранее приобрести обратные авиабилеты с вылетом из минского аэропорта в пятидневный срок.
Согласно указу «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», безвизовый порядок будет работать только на пункте пропуска в Национальном аэропорту Минска. Указ начнёт действовать с 9 февраля 2017 года.
Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.
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Би-би-си, Сеул