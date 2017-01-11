Самая красивая деревня России попросила защиты от туристов

Карельская Кинерма в 2016 году получила звание самой красивой деревни России — и теперь расплачивается за это. Местные жители жалуются, что туристов приезжает слишком много.

Как рассказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен, обитатели поселения попросили периодически прикрывать дорожный знак, сообщающий о статусе Кинермы, так как количество туристов, которые заезжают в деревню, превышает ее рекреационные возможности, передает Моя Планета.

«Это стало проблемой в хорошем смысле. Но действительно, с этим растущим потоком необходимо справляться», — сказал Лесонен.

В 2016 году карельская Кинерма, ведущая свое начало с XVI века, вошла в число самых красивых деревень России.

Первое упоминание о Кинерме относится к 1563 году. На данный момент в деревне сохранилось 17 жилых домов, старейшие из которых были построены в XVIII веке. Кроме того, интерес для путешественников представляет часовня Смоленской Божьей Матери и баня Кузнецовой.