Питт и Джоли наняли частного судью для процесса о разводе

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт решили прибегнуть к услугам частного судьи для ведения процесса о разводе, чтобы сделать суд конфиденциальным.

В совместном заявлении Питт и Джоли отмечают, что они намерены держать все документы и процедуры в тайне от публики, чтобы защитить права своих детей и семьи на частную жизнь, передает ВВС.



Актеры поженились в 2014 году. До этого они были вместе около 10 лет. У Джоли и Питта шестеро общих детей, трое из которых - приемные.

Анджелина Джоли подала на развод из-за непримиримых разногласий в семье в сентябре прошлого года. Как сообщал адвокат актрисы, такое решение принято ради здоровья семьи.

В ноябре голливудские звезды заключили соглашение по поводу места проживания своих детей. Согласно договору, все дети остаются жить вместе с матерью, а Питт будет продолжать совершать "терапевтические визиты" к ним.

Институт частных судей становится все более популярным в США. Это позволяет значительно сократить судебный процесс и избежать публичности. К таким судьям обращаются в первую очередь богатые клиенты для процессов по семейным делам, гражданскому праву или спорам по контрактам.