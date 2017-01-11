Многодетные семьи получили конфеты с червями от иркутского губернатора

В Иркутске детям из необеспеченных семей к Новому году вручили подарки, в которых были конфеты с червями и плесенью. Об этом FlashSiberia рассказал источник в региональном правительстве.

"Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тысяч детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения. Конфеты, которые содержались в наборах, оказались испорченными", — отметил собеседник агентства.

Проверку по данному факту ведет областное управление Роспотребнадзора, передает Лента.ру.

Как сообщает телеканал НТС, испорченные конфеты достались как минимум трем семьям. Всего было подарено более 17 тысяч наборов. Заказчиком данных подарков выступило Министерство соцзащиты региона.

В ведомстве заявили, что ответственность за качество подарков лежит на компании-поставщике.

«Подарки поставлены в соответствии с теми требованиями, которые были заявлены. Контролировался набор подарка, что там должно быть, какие конфеты. Каждый подарок не вскрывался, и такой возможности у наших специалистов нет контролировать, сразу связались с поставщиками, и поставщик заменил подарки этим гражданам», — сказала замглавы ведомства.