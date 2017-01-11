Киевлянин почти 100 раз сообщал о "минировании" учреждений

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который почти 100 раз "минировал" учреждения города. Об этом сообщили в столичной полиции во вторник, 10 января.

Так, лишь за одни сутки 67-летний киевлянин 16 раз звонил по номеру "102" и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. Всего с октября прошлого года он сделал 106 вызовов полиции и в 98 случаях "минировал" всевозможные помещения.

"Правоохранители также выяснили, что этот правонарушитель злоупотребляет алкогольными напитками и под воздействием водки постоянно звонит в полицию и в другие учреждения. Кроме этого, он еще находится на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере", – добавили в полиции.

Задержанный признал свою вину. Ему грозит до шести лет лишения свободы, передает korrespondent.net.