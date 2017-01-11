"Живая" реклама в Швеции отвечает кашлем на появление курильщиков

В Швеции фармацевтическая компания запустила необычную рекламную акцию, направленную против курения табака. В центре Стокгольма установили билборд, способный кашлять от сигаретного дыма. "Живой" рекламный щит не оставил курильщиков равнодушными, заставив смеяться, оглядываться и подпрыгивать от неожиданности.

Антитабачную кампанию проводит аптечная сеть. Созданный в рамках акции рекламный щит оснащен детектором дыма. Когда кто-то курит возле такого билборда, мужчина на видеоэкране начинает кашлять. Затем на щите появляется изображение различных лекарственных препаратов, которые могут помочь курящему человеку бросить дурную привычку, передает newsru.com.

По словам директора по маркетингу аптечной сети Фредрика Кулберга, таким образом компания хотела показать, что желающим бросить курить можно помочь.

Один из кашляющих рекламных щитов был установлен рядом с отелем Stockholm Рlaza в центре шведской столицы, сообщает The Daily Mail. На канале аптечной сети "Сердце" в YouTube появился ролик, демонстрирующий реакцию прохожих на билборд, способный распознавать сигаретный дым. Некоторые курильщики смотрели на рекламный щит с недоумением, кто-то слегка подпрыгивал от удивления или смеялся.



В рекламном ролике мужчина с билборда, кашляющий от сигаретного дыма, обращается к зрителям со словами: "Мы - шведская фармацевтическая компания. Наша миссия - помочь вам прожить более длинную и здоровую жизнь". "Вот почему я здесь, чтобы помочь вам обрести новые, более здоровые привычки как раз в период Нового года", - объясняет герой рекламы.

