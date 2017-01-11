Сотрудник "Почты России" крал мобильные телефоны из новогодних посылок

Московская полиция расследует серию краж гаджетов из посылок, которые распределялись через почтовый центр аэропорта Внуково. В воровстве изобличен сотрудник ФГУП "Почта России", потрошивший новогодние посылки.

1 января охранник почтовой службы на выходе из цеха логистического почтового центра "Внуково" нашел в личных вещах одного из сотрудников три новых сотовых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Почту России".

Во время беседы с сотрудниками службы безопасности задержанный признался в краже гаджетов, находившихся в почтовых отправлениях. Собранные материалы переданы в полицию. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В "Почте России" добавили, что нарушитель будет уволен, а изъятые телефоны доставят адресатам, передает newsru.com.