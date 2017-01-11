Пираты убили восьмерых рыбаков, не сумевших прочесть мусульманскую молитву

На юге Филиппин в районе города Замбоанга в провинции Минданао пираты убили восьмерых местных рыбаков, сообщает местная газета Mindanao Examiner. Еще пятерым, а по информации агентства AP - семерым, удалось спастись.

Лейтенант береговой охраны Алвин Дагалеа заявил, что два рыбака выжили, прыгнув в воду после того, как нападавшие открыли стрельбу. Еще пять человек числились пропавшими без вести, но затем выяснилось, что они живы, передает newsru.com.



Глава береговой охраны Джоэль Гарсия уточнил, что с судна бежали семеро рыбаков, когда пираты начали связывать пленников. "По предварительным данным, нападавшие высадились на борт, все были вооружены, они сразу же связали восемь членов экипажа, а семеро других сумели выскочить и спастись", - рассказал он.



По данным газеты Mindanao Examiner, двое бежавших с судна вернулись в свою деревню и рассказали, что нападавшие спросили у рыбаков, мусульмане ли они, и расстреляли после того, как те не смогли прочесть молитву.



Береговая охрана направила в район происшествия два катера, которые обнаружили промысловое судно с восемью трупами на борту, причем руки рыбаков были связаны нейлоновой веревкой.



Нападавших пиратов было не менее пяти. По данным местной администрации, они отбирали у рыбаков деньги в этом районе. В качестве другой версии называлась вражда между рыбаками.