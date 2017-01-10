Либералы обратились в Конституционный суд

Либералы просят Конституционный суд разъяснить, когда президент вправе отклонить кандидата в министры.

Запрос, подписанный 11-ю депутатами, подал в КС председатель партии Михай Гимпу. Судьи должны дать толкование двум пунктам 98-й статьи основного закона.

"Пусть ясно скажут, когда и как президент может отклонить кандидатуру, сколько раз, и есть ли у него вообще право вето. Я предполагаю, это возможно, когда у кандидата криминальное прошлое. Но нельзя принимать решения, просто исходя из того, что ты президент. Мы хотим, чтоб было ясно - какие права президенту дает Конституция", - сказал председатель Либеральной партии Михай Гимпу.



Запрос либералы подали, объявив, что предложат в министры обороны нынешнего главу министерства окружающей среды Валериу Мунтяну. А президент Игорь Додон ранее говорил, что минобороны должен возглавить военный.

Этот пост стал вакантным после отставки Анатола Шалару, который лишился политической поддержки Либеральной партии.