Ученые нашли "недостающий элемент" ядра Земли

Японские ученые полагают, что им удалось определить элемент химического состава ядра Земли, который исследователи пытаются идентифицировать уже много лет.

По своей доле в химическом составе центра нашей планеты элемент занимает третье место после никеля и железа, однако ученые до сих пор не могут точно его назвать.

Эксперимент исследователей из университета Тогоку был проведен в условиях высокой температуры и давления, чтобы как можно точнее симулировать реальную обстановку в центре Земли. По его итогам ученые пришли к выводу, что скорее всего искомым элементом является кремний.

Это открытие может помочь нам получить более ясное понимание того, как формировалась наша планета.

"Мы считаем, что кремний - важный элемент в составе ядра - около 5% веса [внутреннего ядра Земли] могут приходиться на кремний, растворенный в железо-никелевых сплавах," - рассказал в интервью BBC ведущий исследователь Эйдзи Отани из университета Тохоку.