Мужчина пострадал от взрыва при попытке разморозить баллон с газом

40-летний мужчина едва не погиб, пытаясь разморозить баллон со сжиженным газом. Инцидент произошёл накануне днём в селе Крихана Веке Кагульского района.

По данным спасателей, мужчина согласился помочь пенсионерке разморозить баллон с газом и в какой-то момент тот взорвался. В доме выбило окна, также были повреждены стены и потолок. Сам мужчина при взрыве получил ожоги лица и рук.

"На место происшествия выехала бригада пожарных, пять человек. Мы устранили утечку газа и изучили последствия взрыва. На всякий случай - отключили электричество", - рассказал пожарный подразделения СЧС в Кагуле Эдуард Скицану.

Пострадавшего доставили в больницу. Спасатели призывают граждан быть более осторожными при использовании баллонов с газом, а также соблюдать правила противопожарной безопасности.