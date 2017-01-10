Без горячей воды в морозы оказались некоторые столичные семьи

Десятки семей в столице оказались без горячей воды. По словам представителей "Термоэлектрики", предприятие прибегло к таким мерам во избежание замерзания трубопровода. Недовольные граждане говорят, что поставщик должен был позаботиться о термоизоляции труб.

"Такая ситуация сложилась из-за того, что эти шесть потребителей не использовали должный объём горячей воды. А на улице стоят морозы. Был риск замерзания трубопровода и аварии в системе", - отметила пресс-секретарь предприятия Termoelectrica Мария Ешану.

В некоторых районах столицы приостановили подачу и холодной воды. Всё из-за того, что замёрзли трубы.

Как сообщает Apă-Canal Chișinău, до сих пор зарегистрировали 44 случая поломки водомеров и 14 случаев замерзания труб.

"Все соединения, трубы и водомеры необходимо термоизолировать с помощью спецматериалов. Нужно проверить и канализации, где находятся счётчики, они должны быть герметично закрыты", - сказаа пресс-секретарь Apa-canal Елена Дану.

В прошлом году зафиксировали 200 случаев замерзания водомеров и соединений труб.