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Бараку Обаме предложили работу в качестве "президента плей-листов"
// фото: BNews.kz
19:05, 10 Jan 2017
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Сервис потокового воспроизведения музыки Spotify предложил Бараку Обаме работу, после того как 20 января он покинет пост президента США.

На сайте Spotify появилась новая вакансия President of Playlists. В объявлении сказано, что соискатель должен будет отслеживать составление плей-листов, контролируя работу офисов сервиса в более чем 60 странах. Компания "всегда открыта для перемен", говорится в предложении о трудоустройстве.

Среди задач, который должен будет выполнять "президент плей-листов", значится обеспечение мирового лидерства, поиск новых идей. В качестве варианта - включение в плей-лист обращения к нации в связи с законодательством о здравоохранении, "которое носит ваше имя".

В качестве требования к кандидату выдвигается "по меньшей мере восьмилетний опыт управления уважаемой нацией" и наличие Нобелевской премии мира, передает ВВС.

Прямо имя Обамы в объявлении не называется. Реформа здравоохранения, которая прошла во время его президентства, неофициально называется "Обамакер". Кроме того, чтобы убедиться, что адресат увидел предложение, сооснователь и исполнительный директор Spotify Даниэль Эк написал Обаме твит.

Действующий президент США на него пока не ответил, пишет Асошиэйтед пресс.




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