ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.

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