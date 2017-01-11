Умерла объявившая о начале Второй мировой войны журналистка

В Гонконге скончалась британская журналистка Клэр Холлинворт, в 1939 году первой из представителей СМИ сообщившая о начале Второй мировой войны. Об этом сообщает The Telegraph. Ей было 105 лет.

Холлинворт работала в The Daily Telegraph. По заданию редакции в конце августа 1939 года она отправилась в Польшу.

29 августа на первой странице издания появилась статья Холлинворт под заголовком «Тысяча танков сосредоточилась на польской границе. Десять дивизий сообщили о готовности нанести быстрый удар». Именно ее свидетельство стало первым сообщением о вторжении немецких войск, передает Лента.ру.

Спустя время Холлинворт занималась освещением военных конфликтов в Алжире и во Вьетнаме. По словам главного редактора The Telegraph Криса Эванса, Холлинворт служила источником вдохновения для поколений журналистов, особенно для женской части.