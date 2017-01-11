В связи с этим Таможенная служба рекомендует водителям не использовать для поездок на Украину

КПП Чадыр-Лунга 1, Чадыр-Лунга 2, Басарабяска, Мирное, Вулкэнешты и Чишмикёй, а также Джурджулешты и Кайраклия. Через пункты Тудора и Паланка из-за непогоды не пропускают крупнотоннажный транспорт.

По-прежнему не функционируют паромные переправы в Сороках, Косэуцах и Василкэу.

Также отметим, что к этому часу на автомагистрали страны выведены 56 снегоуборочных машин. В работах по расчистке трасс задействованы 215 дорожников. На проезжие части распределено 300 тонн реагента.

Большая часть техники и людей работают в центре и на юге страны, где снегопады сильнее. К зимнему сезону Госадминистрация дорог подготовила свыше 100 грейдеров, 35 гусеничных бульдозеров, почти 100 колесных тракторов с лопастями, а также 18 снегоуборщиков и 41 экскаватор.

Впервые на трассах Кишинев-Оргеев и Кишинев-Хынчешты в качестве реагента используют только соль, во избежание образования гололедицы.