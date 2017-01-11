Кремль назвал чушью сообщения о сборе компромата на Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы имеющемся у российских спецслужб компромате на избранного президента США Дональда Трампа. Он назвал эту информацию "абсолютной уткой", фальшивкой и чушью.

По словам Пескова, "у Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом".



Отвечая на вопрос Би-би-си, пресс-секретарь Путина подчеркнул, что у Кремля нет компромата и на соперницу Трампа на президентских выборах, Хиллари Клинтон.



Опубликованную информацию Песков охарактеризовал как попытку навредить отношениям между Россий и США. "Кремль не занимается сбором компромата. Кремль, президент занимается выстраиванием отношений с нашими зарубежными партнерами", - добавил он.



Ранее издание BuzzFeed опубликовало документ, якобы переданный Трампу на прошлой неделе американской разведкой. В нем говорится, что у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США.



О передаче Дональду Трампу подобных данных разведкой сообщили и другие американские СМИ. Они утверждают, что копия документа была передана и действующему президенту США Бараку Обаме, уступающему свой пост Трампу 20 января.



Официально Белый дом не подтверждал, но и не опровергал получение такого документа.



При этом представители Трампа отрицают, что он получал подобный доклад. Сам он вскоре после этого написал в своем "Твиттере", что "это фальшивые новости - настоящая охота на ведьм", напрямую не упомянув документ, опубликованный в СМИ.



Свои сомнения в подлинности документа выразил и портал WikiLeaks, который, впрочем, в последнее время упрекают в симпатиях к Трампу. Специалисты портала считают, что ошибки в датах и стиль изложения в документе не похож на настоящие доклады разведки.



На прошлой неделе Трампу был представлен отчет американской разведки, где содержались утверждения, что российский президент Владимир Путин дал команду организовать кампанию, целью которой было повлиять на результаты президентских выборов в США.



Целями этой кампании были подрыв доверия населения к президентским выборам и дискредитация кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, говорилось в отчете. Россия проведение подобной кампании отрицает.



Трамп, долгое время открыто сомневавшийся в участии российских хакеров в президентской кампании в США, после публикации доклада и встречи с представителями разведки немного изменил свой тон, хотя и не стал напрямую соглашаться с выводами спецслужб.



Избранный президент, считавшийся многими во время кампании пророссийским кандидатом, заявил, что многие страны, в том числе Россия и Китай, пытаются взломать серверы американских организаций, однако на исход выборов подобные действия не повлияли.