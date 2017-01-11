Volkswagen заплатит США 4,3 млрд долларов из-за дизельного скандала

Производитель автомобилей Volkswagen согласился выплатить властям США 4,3 млрд долларов для урегулирования "эмиссионного скандала". Немецкая компания также заявила, что признает вину в нарушении некоторых американских законов.

Представители Volkswagen сообщили, что находятся на завершающем этапе переговоров о мировом соглашении с американским министерством юстиции и таможенной службой.

Итоговое соглашение еще должно быть официально одобрено руководителями и наблюдательным советом компании; ожидается, что это произойдет в ближайшие дни, передает ВВС.

По словам представителей Volkswagen, речь идет о конкретном проекте соглашения с американскими властями, предусматривающем уголовные и административные штрафы на общую сумму 4,3 млрд долларов, а также назначение независимого органа для наблюдения за компанией в течение следующих трех лет.

Штрафы на сумму 4,3 млрд долларов означают, что в общей сложности расходы компании в связи со скандалом превысят 19,2 млрд долларов.

До этого Volkswagen договорился о выплатах 15 млрд долларов для урегулирования конфликта с природоохранными властями и владельцами автомобилей в США.

Скандал разгорелся в сентябре 2015 года, когда американские власти обвинили Volkswagen в подтасовке данных о выхлопных газах производимых компанией дизельных автомобилей. Как оказалось, бортовой компьютер был запрограммирован, чтобы определять, работает ли автомобиль в обычном режиме или же тестируется - во втором случае машина переключалась на более "чистый" режим, чтобы соответствовать экологическим требованиям.