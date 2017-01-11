Также водителей призывают передвигаться с осторожностью по дорогам и дать возможность спецмашинам своевременно очистить проезжую часть, передает IPN.



В мэрии отметили, что рано утром были задействованы 24 снегоуборочные машины, которые разбрасывают противогололедные материалы для предотвращения образования гололеда на проезжей части. Как только разгрузиться движение на дорогах, рабочие „Exdrupo” задействуют все оборудование. Дорожники работают, преимущественно, на главных улицах, там, где циркулирует общественный транспорт и на путях доступа в пригороды.



Сотрудники Жилищного управления работают на 12 машинах „Hako” и 23 тракторах. Муниципалитет сообщает, что общественный транспорт ходит в соответствии с графиком, и сегодня утром вышли на линии 300 троллейбусов и 98 автобусов.



Водителей призывают не оставлять автомобили на обочинах дорог, а также на въездах во дворы домов, чтобы не затруднять доступ снегоуборочным машинам.



В случае возникновения проблемных ситуаций на дорогах граждан призывают обращаться в Центральную муниципальную диспетчерскую по тел. (022) 22-22-67, (022) 22-26-04.