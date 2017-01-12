Ученые назвали причину обжорства после попойки

Ученые объяснили, чем спровоцирован резкий рост аппетита (вплоть до обжорства) после продолжительного потребления алкоголя, передает Nature Communications. Оказалось, что причиной тому усиление производства в головном мозге вещества, стимулирующего аппетит.

По словам специалистов, после длительного употребления алкогольных напитков в мозге усиленно начинает вырабатываться нейропид AgRP, который стимулирует аппетит.

В то же время подавление одноименного нейрона, связанного с AgRP, спровоцировало не только уменьшение тяги к еде, но заодно - и к алкоголю.

Такие выводы ученые сделали после проведенных опытов на лабораторных мышах, передает korrespondent.net.

Кроме того, в ходе исследования удалось установить, как функционируют основные нервные механизмы, которые лежат в основе пищевого поведения животных после потребления алкоголя.