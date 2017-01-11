По делу российского экс-министра Улюкаева арестовано имущество на 560 млн рублей

В рамках дела российского экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева арестовано имущество стоимостью не менее 565 миллионов рублей. Об этом сообщил изданию "Коммерсант" заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

Чиновник пояснил, что в рамках дела арестовано 15 объектов недвижимости, а также "принадлежащие Улюкаеву средства", передает DW.

Во время состоявшегося накануне судебного заседания Улюкаеву было отказано в изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Следствие аргументировало, что в случае нахождения на свободе экс-министр сможет воспрепятствовать расследованию дела. Срок домашнего ареста Улюкаева продлен до 15 апреля.

По версии Следственного комитета РФ, 14 ноября 2016 года Улюкаев получил 2 миллиона долларов в обмен на положительное заключение Минэкономразвития относительно сделки по приобретению концерном "Роснефть" пакета акций "Башнефти" у государства.