Мэр Томска заподозрил Госдеп США в сборе подписей за свою отставку

Жители Томска собрали более 15 тысяч подписей под интернет-петицией об отставке местной администрации. Горожане обвинили власть в плохой уборке снега и пробках на дорогах. Мэр Томска отреагировал на инициативу и увидел в интернет-кампании роль Госдепа США.

Мэр Томска Иван Кляйн в интервью агентству новостей "ТВ2" усомнился в искренности подписавших интерне-петицию на сайте change.org с требованием сменить городскую администрацию. Об этом он заявил после встречи с автором петиции.

Глава Томска не исключил умышленной накрутки голосов. Кляйн отметил, что «знает, как собираются подписи под петициями», а также сравнил change.org с сайтом Государственного департамента США, на котором тоже можно разместить петицию.

На вопрос журналиста, считает ли Кляйн change.org сайтом Госдепа, мэр ответил, что ему об этом доложили помощники, передает tjournal.ru.

"Это, то что мне дают мои специалисты и у меня нет оснований не доверять им. Поэтому сложно здесь оценивать, столько ли действительно подписей. Вот, как на маршрутной сети. Изобрели программу-робота, и давай нагонять шаг за шагом. Одни и те же люди. Участников там было три-четыре, а нагнали там до сорока миллионов. Вот здесь я такого не исключаю. Я не утверждаю, но я и не исключаю", - заявищ Иван Кляйн.

Петицию за отставку администрации опубликовал житель Томска, известный тем, что он намерен баллотироваться в мэры города в 2018 году. Автор пожаловался, что с начала ноября в Томске полноценно не убирают снег, а «халатная» работа администрации привела к масштабным пробкам и множеству ДТП. Ещё одной проблемой автор петиции назвал новые требования к перевозчикам и сокращение транспорта на 50%, что вызвало «коллапс пассажироперевозок».