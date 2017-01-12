Новый вид обезьян назвали в честь Скайуокера

Генетическое исследование подтвердило, что обитающие в тропических лесах на юго-западе Китая белобровые гиббоны сильно отличаются от собратьев и относятся к ранее неизвестному науке виду приматов.

Зоологи назвали новый вид Скайуокером в честь одного из главных героев знаменитой киносаги "Звездные войны", передает ВВС.

Новый вид приматов похож на обитающих в джунглях Азии белобровых гиббонов хулоков, у которых не только белые брови, но и светлая борода. Открытый учеными вид гиббонов отличается отсутствием бороды.

Доктор Сэм Тарвей из Зоологического общества Лондона, который участвовал в исследовании, пояснил, что гиббоны были обнаружены в регионе, где численность многих животных стремительно сокращается из-за сужения ареала обитания и браконьерства.

По оценке ученых, в Китае обитают около 200 гиббонов нового вида. Популяция этих гиббонов есть также в Мьянме, но точное число обитающих там особей неизвестно. Ученые предупреждают, что новый вид гиббонов находится на грани уничтожения.