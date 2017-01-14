Человек-дерево перенес 16 операций, чтобы вернуться к прежней жизни

Житель Бангладеш Абул Бажандар страдает редким заболеванием – бородавчатой эпидермодисплазией - и перенес уже 16 операций, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Из-за врожденных нарушений мужчины чрезмерно восприимчив к вирусу папилломы человека. Это приводит к тому, что на ногах и руках возникают огромные бородавки. Внешне они напоминают ветви деревьев. Именно из-за этого тех, кто страдает бородавчатой эпидермодисплазией, называют людьми-деревьями. Впервые заболевание было описано в 1920 году.



Первые симптомы болезни появились у Абула в десятилетнем возрасте, пишет Вести.ру. Постепенно состояние ухудшалось – наростов становилось все больше и Абул, ранее работавший рикшей, был вынужден оставить работу. Он оказался неспособен держать в руках даже ложку и самостоятельно принимать пищу.

Врачи обследовали мужчину и пояснили, что для удаления бородавок потребуется несколько операций. Первую он перенес в марте 2016 года. Абул провел в больнице почти год – дольше, чем кто-либо из пациентов госпиталя. Всего было проведено 16 операций по удалению бородавок. Врачи из больницы при Медицинском колледже Дакки рассказали, что общий вес удаленных наростов составил около 5 кг.

Они надеются, что бородавки больше не появятся. В том случае, если это действительно произойдет, Абул станет первым пациентом, которому удалось окончательно избавиться от наростов. Бажандар рассказал, что его состояние значительно улучшилось и он счастлив. Теперь он сможет вернуться домой, обнять свою дочь и играть с ней. Также он сообщил, что собираться открыть собственное дело – теперь это возможно.