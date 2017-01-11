"Бибер в бальном платье": "Уродливая" принцесса "Диснея" возмутила интернет

Волны негодования обрушились на новую продукцию Disney - куклу Белль, выпущенную незадолго до премьеры игрового мюзикла "Красавица и чудовище".

Главную роль в фильме исполнила Эмма Уотсон, получившая известность благодаря роли Гермионы в киносаге о приключениях Гарри Поттера. Однако, как отметили многочисленные пользователи соцсетей, у фигурки больше сходства с Джастином Бибером, чем с Эммой, пишет filmpro.ru .

Первым бурю в Сети поднял житель Колорадо Уильям Херрингтон, фотограф и коллекционер. Он опубликовал фотографию куклы на ресурсе Flickr, сопроводив её комментарием: "Я всегда знал, что куклы от Disney Store не отличаются стопроцентным сходством с актёрами. Но это просто кошмар! Её лицо покрыто блеском и веснушками, что, вообще-то, больше похоже на симптомы дерматологического заболевания. Голова странной формы, как будто она была разорвана. Что касается любого сходства с Эммой Уотсон... его попросту нет".

Снимок быстро распространился по социальным сетям, причём большинство людей сошлось во мнении, что кукла больше всего напоминает Джастина Бибера в бальном платье, а вот с прекрасной героиней "Красавицы и чудовища" сходства почти не обнаружилось.