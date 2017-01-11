Под видом Центра для детей и молодежи в столице функционировал подпольный цех по фальсификации алкогольных напитков.
Разоблачила подпольщиков Муниципальная полиция и Центр общественного здоровья. При обыске на складе нашли химические препараты и токсические вещества.
По данным следствия, фальсификаторы поставляли контрафактные алкоголь и продукты питания на продажу оптом. При этом лицензии на торговлю и хранение такого товара у подпольщиков не было. Товар конфискован и отправлен на экспертизу.
За незаконную экономическую деятельность владельцам подпольного бизнеса грозит штраф до 30 тысяч леев.
Комментарии
- Более пяти пропускных пунктов на границе с Украиной приостановили работу
- Мужчина пострадал от взрыва при попытке разморозить баллон с газом
- Через поле в больницу: спасатели помогли беременной женщине добраться до роддома
- Григорий Карамалак объявлен в международный розыск
- Жертвы печей: от пожаров и отравлений угарным газом за сутки погибли пять человек
- Убийство в рождественскую ночь: молодой человек лишил жизни пенсионерку из-за долга
- На скамье подсудимых оказался обвиняемый в торговле людьми и сутенёрстве
- Житель Кишинева задержан за публичное оправдание терроризма
- Хакеры, среди которых были уроженцы Молдовы, промышляли грабежом в 12 странах
- Третье за сутки ощутимое землетрясение произошло во Вранче
- Грузинская полиция нагрянула с обыском в засаженный коноплей партийный офис
- В Ассоциации зеленого хозяйства прокомментировали вырубку деревьев в парке "Долина Роз"
- Румынский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорной матч
- Жительнице Уфы пришлось ползком добираться до рентген-кабинета в поликлинике
- Пляж с "морем" из миллиона шариков. ВИДЕО
- Умерла объявившая о начале Второй мировой войны журналистка
- Суд арестовал алкоголь Януковича
- Либералы обратились в Конституционный суд
- Ученые нашли "недостающий элемент" ядра Земли
- Китай перенес дату начала войны с Японией на шесть лет назад
- Второй день снежной стихии в Одесской области
- Стая волков напала на ферму во Флорештском районе
- Письмо Влада Плахотнюка Дональду Трампу: Молдова хочет быть мостом, а не полем боя между Востоком и Западом
- Третье за сутки ощутимое землетрясение произошло во Вранче
- Красный код метеоопасности в Румынии в связи со снежной бурей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День подобьет Вас на споры со старшими. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Активный, творческий день. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Многие получат премии или гонорары. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вы будете душой компании. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул