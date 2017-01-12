Службы оперативного реагирования представили отчеты о ситуации в стране

Правительство обсудило ситуацию в стране в неблагоприятных погодных условиях. Отчеты представили руководители всех ведомств и служб оперативного реагирования.

"В Гагаузии условия на дорогах соответствуют зимним. Трассы и села не заблокированы. Затруднено движение в районах Каушаны и Штефан-Водэ в населенных пунктах Сэицы, Штефанешты, Копанка и Триколичь", - сказал глава СЧС Михаил Харабаджиу.



"Работаем в усиленном режиме и на национальных трассах. Есть в наличии 54 тысячи тонн противогололедного реагента. Работаем в режиме нон-стоп", - отметил министр транспорта Юрий Киринчук.



"Не достаточно расчистить лишь главные автомагистрали, надо еще и уделить внимание местным дорогам и тротуарам, чтобы люди могли отправить детей в школу и пойти на работу", - подчеркнул премьер-министр Павел Филип.