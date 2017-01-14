Европа ужесточит правила для WhatsApp, Skype, Facebook

Еврокомиссия собирается ограничить доступ интернет-компаний к данным пользователей. Помимо телекоммуникационных компаний, нововведение коснется таких сервисов как WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage или Viber.

По мнению чиновников ЕС, новый законопроект о защите электронной информации, ePrivacy, поможет пользователям усилить контроль за своими настройками онлайн. Кроме обеспечения конфиденциальности общения своих клиентов, интернет-компании должны будут запрашивать разрешения на использование персональных данных для показа таргетированной рекламы, пишет Reuters.



Помимо прочего новый законопроект предусматривает возможность использования компаниями такой личной информации, как, например, длительность разговоров или местоположение для предоставления пользователям дополнительных сервисов.



Новости об ужесточении правил для мессенджеров появились еще в августе прошлого года. Тогда Financial Times написала, что ужесточение затронет только звонки и сообщения, отправляемые на мобильные номера, и не будет затрагивать общение внутри сервисов, отмечает Вести.ру.