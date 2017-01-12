Экспорт товаров превысил ожидания

Республика Молдова зарегистрировала рост в размере 2,7% экспорта товаров за одиннадцать месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив официальные ожидания, прогнозирующие снижения поставок молдавских товаров на зарубежные рынки.

Национальное бюро статистики объявило сегодня результаты внешней торговли за январь-ноябрь прошлого года; экспорт составил 1 млрд. 851 млн. долларов США, сообщает МОЛДПРЕС.

Более выраженный рост был зафиксирован в ноябре, когда экспорт товаров увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 30,3% по сравнению с ноябрем 2015 года.

Реэкспорт иностранных товаров был более динамичен, чем экспорт местных продуктов. Реэкспорт увеличился на 4,4%, а экспорт местных товаров – на 1,8%. Европейский союз достигает 64,8% в общем объеме молдавского экспорта, после увеличения поставок на 7,2% по сравнению с январем-ноябрем 2015 г., показывает официальная статистика.

По данным НБС, импорт товаров упал за одиннадцать месяцев на 0,1%, данный спад был особо выражен в ноябре - минус 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.